【宜居城市】「全球宜居城市排行榜」出爐　哪個亞洲城市擠進前10名？

經濟學人智庫今日（22日）公布「全球宜居城市排行榜」，172 個城市平均指得分達76.2分，比去年的73.2分有所提高，也是15年來的最高分。醫療保健得分提升幅度最大，教育、文化和娛樂以及基礎設施得分上升幅度相對較小。穩定性是唯一得分輕微下降的類別，這反映許多城市面臨生活成本危機，發生騷亂，以及一些城市犯罪率上升。

隨着經濟從新冠疫情中復甦，亞太區城市在2023年排名上升幅度最大。排名升幅最大的前10名城市中，亞太區城市佔據了8個。由於疫情期間強制間歇性封鎖，紐西蘭城市去年的排名大幅下滑。今年威靈頓（紐西蘭）上升35位至第23位，奧克蘭（紐西蘭）上升25位至第10位。與此同時，河內（越南）是另一個在2023年排名升幅顯着的城市，在取消新冠疫情限制後上升了20位至第129位。

墨爾本和悉尼（澳洲）今年分列第3和第4位，已經上升到去年由法蘭克福和阿姆斯特丹等西歐城市佔據的位置。墨爾本和悉尼在醫療保健類別的得分自去年以來有所提高，去年受新冠疫情的影響，這兩座城市的醫療保健系統曾深陷壓力。同樣地，去年3月香港的醫療基礎設施受疫情影響，曾承受巨大壓力，而今年香港的醫療保健得分也上升了13位。大阪（日本）成功保持了第10名的位置，這得益於自2022年3月該市取消了對社交和娛樂活動的限制，該項措施提高了其文化和環境指數的得分。

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與去年相比，大多數中國城市的排名大致穩定，但在去年9月/10月的中期調查中，由於疫情導致的封鎖浪潮，大多數中國城市的排名急劇下降，而2023年排名回升。這表明在取消「動態清零」政策後，這些城市回歸接近常態。

經濟學人智庫「全球宜居城市排行榜」主管Upasana Dutt表示：「新冠疫情後生活逐步恢復常態。這預示着2023年全球宜居性總體提升。隨着兒童重返學校，教育指數得分上升，同時醫院和醫療保健系統的負擔大大減輕，亞洲和中東發展中國家的城市狀況也呈現顯着改善。隨着世界政治和經濟軸心繼續向東轉移，我們預計上述亞洲和中東地區的城市排名將在我們的榜單中緩慢上升。

本次調查創下了15年來的最高分，但仍需謹慎看待前景。在經濟學人智庫宜居指數涵蓋的5個類別中（穩定性、醫療保健、文化和環境、教育、基礎設施），只有穩定性的評級自去年以來有所下降。由於騷亂猖獗，許多城市的穩定性得分下降。在世界其他地區，通脹、對工作條件的不滿，以及時不時出現的商品短缺引發了罷工和抗議活動。公共秩序混亂和經濟下滑也導致一些城市的犯罪率上升。上述因素將持續構成未來風險，許多經濟和社會政治不利因素可能會持續到2024年。所有這些都表明，我們宜居指數的穩定性得分不太可能迅速恢復。」

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總體而言，西歐城市得分穩定，而世界其他區域城市得分提升，因此前者排名有所下降。然而，在10次半年度調查中，維也納今年第8次成為世界上最宜居的城市。這個奧地利首都城市曾在2021年新冠疫情期間排名下滑，但在2022年反彈至榜首。今年維也納衛冕冠軍，可以歸功於其無與倫比的穩定性、良好的基礎設施、強大的教育和醫療服務，以及大量的文化和娛樂活動。類似的優勢幫助哥本哈根（丹麥）蟬聯亞軍。

除了兩座美國城市——聖地亞哥和洛杉磯，歐洲城市在排名降幅最大的前十名中佔據主要席位。愛丁堡（英國）在2022年首次進入調查，排名第35位，今年已跌至第58位。而美國城市洛杉磯和聖地亞哥均下降了17位。上述城市的指數得分都沒有出現特別急劇的下降，但它們未能取得許多其他城市——尤其是亞洲城市——在過去一年取得的成績。基於這樣的原因，它們在排名中被反超了。

由於俄烏戰爭，基輔曾在2022年2月被迫退出榜單評選，今年又被重新納入調查範圍。經濟學人智庫的宜居性調查原本包含140個城市，由於基輔的重新加入和調查範圍的擴大，今年的榜單總共覆蓋173個城市。然而，由於戰爭對基輔的穩定性、基礎設施和總體宜居性造成破壞，與2021年相比，基輔的得分下降了5.9，已成為本次宜居指數排名倒數前十的城市之一。

受社會動盪、恐怖主義和衝突影響，大馬士革（敘利亞）與的黎波里（利比亞）排名仍墊底。然而，盡管大馬士革自去年以來沒有任何改善；隨着疫情消退，的黎波里和其他排名倒數前十城市的得分有所提高。

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