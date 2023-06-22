美加失蹤潛水器CEO太太背景不凡 為鐵達尼號著名遇難者後人

一艘為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器周日（18日）上午出發1小時45分鐘後 ，與地面失去聯繫，包括營運涉事潛水器公司OceanGate Expeditions 總裁拉什（Stockton Rush） 等5人至今仍然被困。據報拉什太太Wendy其實鐵達尼號有關，她是電影版本中相擁而亡的長者夫婦原型的後裔。

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電影《鐵達尼號》中有一對長者夫婦，在面對災難時選擇躺在床上相擁平靜迎接死亡，令不少觀眾印象深刻。據報夫婦原型參照一對富有紐約夫婦，名為Isidor及Ida Straus。兩人同於1912年鐵達尼號沉沒時身亡，而拉什太太Wendy正是兩人的玄孫女。

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Isidor是美國連鎖百貨集團Macy's 的聯合創辦人，雖然電影中兩人相擁迎接死亡情節為虛構，但由於Isidor是著名前國會議員，而太太作為女性，實際上兩人當時其實亦可登上救生艇。但Isidor拒絕登艇，指會等候至所有女性和兒童都離開，而太太Ida亦拒絕獨自離開。當時Ida更將貂皮大衣贈予女僕Ellen Bird，供她在救生艇上取暖。

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Isidor及Ida Straus的女兒Minnie於1905年與Richard Weil博士結婚，兩人的兒子Richard Weil Jr.其後亦曾出任Macy's行政總裁，他亦正是Wendy的祖父。據報Wendy在OceanGate擔任公關總監，並曾在過去2內年和丈夫3度參觀鐵達尼號殘骸。

至今被困的拉什出生於西雅圖，現年61歲，他於2009年創辦OceanGate。他於1986年和Wendy結婚，最初希望從事登陸火星相關工作。拉什曾經承認，潛水器部分零件並非專業製造，包括直接使用一個電子遊戲手掣及在露營網站購買的燈等。

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責任編輯：李俊儀