【人仔點睇】理性看待人民幣滙率波動 官媒：下半年升值是大概率事情

自中國人民銀行調低關鍵政策利率後，人民幣滙價偏軟，離岸價（CNH）曾失守7.2水平。內地《經濟日報》發文指，應理性看待人民幣滙率波動，「至於對美元滙率有所貶值，是市場機制發揮作用的結果，下半年人民幣對美元滙率升值是大概率事件。」

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

文章稱，經濟恢復不及預期等因素帶來人民幣滙率貶值。同時，外滙供求關係對人民幣滙率也有較大影響。進入2023年以來，前兩個月銀行累計結售滙保持順差，但1月至4月逆差98億美元。這意味著對美元需求增加，也推動美元對人民幣滙率走強。

面對人民幣彙率變化，要保持理性認識。從長期看，中國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣滙率有強有力的支撐。歷史數據來看，人民幣對美元滙率短期波動是常態，企業和個人對賭人民幣貶值或升值都不是理性行為。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

文章最後指出，回歸當下，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。隨着聯儲局暫停加息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，其經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續。相反，中國推動經濟回升向好的政策措施陸續落地，成效逐步顯現，經濟增長內生動力增強，將對人民幣形成有效支撐。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛