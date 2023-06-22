【行業點睇】「最火」端午小長假來了 出行熱度不遜於「五一」

據內地報道，剛開始的端午小長假，有望接力「五一」成為近五年「最火」端午。雖然旅遊產品的預訂情況，不同於「五一」激烈，但早在6月初的機票火車票預訂已開始進入高峰。飛豬數據顯示，在6月初，端午假期首日及前一日的火車票預訂量比去年勁增超30倍，端午假期機票預訂量比去年增長超7倍，租車預訂量比去年增長近4倍。

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中國旅游研究院院長戴斌接受內地傳媒訪問時表示，預測今年的端午假期會有1億人次出遊，旅游消費約為370億元人民幣，意味今年端午的出遊人數按年增加30%、旅遊消費增加43%。

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值得注意是，不少旅游產品比「五一」更便宜，如飛豬數據顯示，6月初端午假期機票支付均價比「五一」假期低10%左右，反映端午假期長線出遊的性價比更高。至於民宿價格則高於「五一」。途家民宿的數據顯示，端午期間整租訂單數量相較「五一」假期增加30%，每晚平均支付價格達570元人民幣，略高於「五一」假期。

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責任編輯：林衛