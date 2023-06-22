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【芯片大戰】英特爾挑戰台積電代工生產　一原因股價即急挫6%

股市 10:54 2023/06/22

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【芯片大戰】英特爾挑戰台積電代工生產

電腦傳統CPU（中央處理器）芯片製造商Intel（美：INTC；英特爾）股價急跌6%，是走勢最落後的芯片股，英特爾向投資者發布晶圓代工業務轉型計劃，直接挑戰台積電。英特爾目標明年代工業務可為集團整體收入衝上200億美元（英特爾2022年代工收入8.95億美元，按年升14%）。

英特爾首席財務總監David Zinsner表示財務報表的報告方式亦要改變，以反映其晶圓代工業務，將可突顯該公司的生產利潤率。新的財務報告架構，有助英特爾控制成本，英特爾正計劃未來3年削減100億美元成本。

英特爾CEO Pat Gelsinger將轉型計劃稱為「five nodes in four years（4年5個節點）」，目標是2026年超越台積電的生產技術，英特爾會先生產自家芯片，以解決生產流程問題，然後才為其他芯片公司生產。

如果英特爾芯片生產技術可超越台積電，便有望接到Apple（美：APPL；蘋果） ， Nvidia（美：NVDA；英偉達）  及 Qualcomm（美：QCOM；高通）芯片的生產訂單，因為這些公司都不會自己製造，而使用台積電或三星幫助生產。英特爾預期，今年稍後會宣布代工業務的主要客戶名單。

Zinsner對分析員表示，生產業務將面對代工對手相同的市場動態，他們將需要通過製造良率及價格進行競爭，因為內部客戶仍可以選擇利用第三方工廠進行生產，以及爭最外部客戶的生產訂單，故需要有相同的競爭力。

參與電話會議的分析員憂慮英特爾的生產毛利率，以及如何可提升毛利率，即拖累股價急跌。英特爾管理層表示毛利率目標為60%，不過，英特爾第一季毛利率由51.3%跌至 38.4%，Zinsner表示，有一條好的通道前往60%毛利率。

台積電的2納米技術將於2025年量產，首季5納米生產佔收入31%，7納米佔20%，早前傳出為蘋果及英偉達試產2納米芯片，英特爾則於明年下半年推進代工生產1.8納米的芯片，並通過與ARM建立合作夥伴關係實現1.8納米工藝。

【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者　英特爾或成為其中一員

【美股業績︱Intel】英特爾錄最大季度虧損、惟表現仍勝預期　料下半年毛利率改善

記者：譚志偉

美股 科技戰 高通（Qualcomm，美：QCOM） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 英特爾（Intel，美：INTC）
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