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【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影

環球政治 10:52 2023/06/22

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日受訪承認，烏軍反攻進度緩慢，表明戰事並非荷里活電影，結果不會立即出現。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則指出，烏軍反擊已經放緩。

【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊 【下一頁】

澤連斯基在周三（21日）的英國廣播公司（BBC）訪問中透露，外界有人會相信烏軍反攻猶如荷里活電影般發生，預期迅速會有結果，但事實並非如此。他強調，大家現時談論的是人命。

同時澤連斯基承認烏軍進度減慢，指因為俄軍在約20萬平方公里的烏國佔領地區中鋪設地雷。但他亦表明，烏軍最終會在戰場盡力做到最好，無視外界的任何施壓。

【俄烏戰爭】《紐時》指烏大壩受損 由俄羅斯內部引爆所致 【下一頁】

另外，澤連斯基重申烏克蘭需要北約（NATO）提供的安全保障，惟亦表明烏方最終目標仍是成為北約一員。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）明言，下月舉行的峰會上暫未有計劃邀請烏克蘭加入。

普京在電視講話中宣稱，觀察到烏軍反攻已放緩，他承認敵軍初期確有展示潛力，可能發動成功反擊，惟如今基輔政府應該知道「已無機會」成功。

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責任編輯：吳漢培

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