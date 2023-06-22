【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日受訪承認，烏軍反攻進度緩慢，表明戰事並非荷里活電影，結果不會立即出現。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則指出，烏軍反擊已經放緩。

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澤連斯基在周三（21日）的英國廣播公司（BBC）訪問中透露，外界有人會相信烏軍反攻猶如荷里活電影般發生，預期迅速會有結果，但事實並非如此。他強調，大家現時談論的是人命。

同時澤連斯基承認烏軍進度減慢，指因為俄軍在約20萬平方公里的烏國佔領地區中鋪設地雷。但他亦表明，烏軍最終會在戰場盡力做到最好，無視外界的任何施壓。

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另外，澤連斯基重申烏克蘭需要北約（NATO）提供的安全保障，惟亦表明烏方最終目標仍是成為北約一員。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）明言，下月舉行的峰會上暫未有計劃邀請烏克蘭加入。

普京在電視講話中宣稱，觀察到烏軍反攻已放緩，他承認敵軍初期確有展示潛力，可能發動成功反擊，惟如今基輔政府應該知道「已無機會」成功。

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責任編輯：吳漢培