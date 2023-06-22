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【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費

商業 10:00 2023/06/22

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瓶裝飲料在裝箱運送過程中，難免會因碰撞而破損，但紙箱破損未必就等同於內裡的貨品受損，而紙箱破損到什麼程度才需要退貨回收也缺乏標準。最近日本就有飲料供應商和零售商合作，透過利用AI視覺來統一判斷標準，從而減少退貨爭議，並減少不必要的浪費。

【品牌挑戰】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素

日前包括麒麟、可口可樂、三得利等品牌，就與7-11合作，透過採用由富士通提供的人工智能視覺技術，以統一標準來判斷裝有瓶裝飲料的紙箱，在運送過程中的破損程度，從而減少沒有質量問題的產品的退貨和處置。

由於在以紙箱運送的過程中難免會有破損，但紙箱破損並不等同於內裡的瓶裝飲料受損，若僅僅因紙箱受損就退貨的話，就有可能將原本沒有任何質量問題的貨品也退貨回收，最後造成浪費之餘，也增加了不必要的退貨率。

以人工智能統一判斷的基準

但過往每家飲料品牌和零售商戶，在判斷這些受損紙箱應否退貨時缺乏統一的標準，由於沒法在收貨時就將所有貨品都檢查一次，僅能透過目測方式判斷破損紙箱的內容物有否受損，而目測方式不僅不可靠，也往往因人人標準不同而有所偏差。

在傳統的視覺判斷中，如盒子裡有皺紋或壓碎的角落，即使裡面的飲料質量沒有問題，裡面的飲料也可能被退回。而這次引入的AI視覺系統，就統一由人工智能去判斷是否需要退回，並共享判斷標準，進行驗證和討論。

判斷標準由多個政府部門共同制訂

倉庫人員在檢查產品到貨時、發貨前或存儲過程中，可用智能手機拍攝損壞部件的照片，並將圖像與數據庫進行比對，根據AI的決策或建議，倉庫工作人員就能判斷產品是否可以接收或發貨。

該標準由包括國稅部、農林水產省、經濟部、中小企業部、國土交通省等，在飲料配送領域相關的政府人員和法律專家組成的團隊制訂。試驗計劃會在2024年9月結束。

首先將從5家公司開始，並陸續讓更多製造、交付和銷售的公司參與，擴大示範實驗的範圍，提高AI的準確性，並實現判斷標準的行業標準，減少糧食損失，並通過減少倉庫收貨和退貨時的檢查時間來改善物流問題。

【財務調查】過半港人認窮　願減購奢侈品增加財富

責任編輯：李智賢

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