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【電商股】寶尊電商CEO：目標3年後Gap大中華區業務虧轉盈　從三方面重塑品牌

股市 12:00 2023/06/22

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寶尊電商CEO：目標3年後Gap大中華區業務虧轉盈　從三方面重塑品牌

寶尊電商 （09991） 今年2月完成收購Gap大中華區業務，寶尊首席執行官仇文彬接受本報專訪時表示，目前以重塑Gap的品牌定位、供應鏈、優化門店網絡為先，目標3年後扭虧為盈。

仇文彬指，公司過去10多年為品牌提供電商服務，投資Gap有助集團接觸產品生產端，獲得更多數據了解消費者。寶尊過去與Gap在綫上業務合作已有10年時間，加上在傳統電商領域上多年經驗，對做好品牌有幫助，認為雖有挑戰，但可克服。

寶尊集團首席財務官兼寶尊電商總裁于鈞瑞（Arthur Yu）指，公司已對Gap訂下了3年規劃，目標收入有雙位數增長，並且可以達到收支平衡。公司將透過品牌重塑、整合供應鏈以及中後台系統，而非積壓成本，提高Gap的毛利及品牌價值，將傳統美國品牌變為受中國年輕人接受的品牌。

Gap產品設計及生產均會本地化　

仇文彬強調，現階段規模並不重要，反而會將產品本地化，加入潮牌、學院風等元素，剪裁亦更符合亞洲人。產品折扣亦會減少，品牌定位將更高端。供應鏈方面，Gap將會基本上百分百由本地生產，除了可以降低成本，也可以快速返單，減少庫存。他又指，Gap會先專注於內地市場，計劃年底於廣州開新店，或到明年才整合香港市場。于鈞瑞補充，目前主要工作為優化網絡，門店數量未必有變動。

Gap為新業務綫-寶尊品牌管理的基石，仇文彬指，兩至三年內將專注做好Gap，業務綫旗下品牌數量並非最重要，但也會密切留意收購機遇，會較為關注盈利能力強的精品類品牌。

進攻興趣電商　與網紅簽約

問及寶尊電商業務，于鈞瑞承認雖然平台之間的競爭更加激烈，並邁向全渠道銷售，但這也同時為公司創造機會，客戶追求更多增值服務，公司過去5年亦投資約7至8億元在系統研發上。隨興趣電商崛起，料將與貨架電商逐漸融合，寶尊計劃在興趣電商上「小試一試」，並已成立經紀公司，與網紅簽約並培訓自家主播，有意將整個生態建立起來。

首季寶尊電商產品銷售收入按年跌30%，其中，小家電類別跌36%。于鈞瑞指，小家電仍是業務較強的品類，公司除了優化經銷模式的產品組合，也會拓展新的板塊，例如美妝及酒水。仇文彬指，未來3年公司目收入持續增長，透過降本增效，促使盈利能力增長較收入快。

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記者：袁諾曦

寶尊電商—SW（09991） 中國 亞洲 港股
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