▲ 【美國經濟】鮑威爾預期 年底前美息會進一步上升

美國聯儲局主席鮑威爾向國會發布半年度貨幣政策報告，當局仍然專注於雙重任務，即促進美國人最大就業和穩定價格。儲局仍致力將通脹回落至2%的目標，強調穩定價格為儲局的責任，預期年底前美息會進一步上升。

勞動力市場方面，儲局指勞動力市場仍然緊張，首5個月的平均每月新增職位31.4萬個，5月份失業率上升至3.7%，仍屬較低水平，雖然近幾個月勞動力參與率回升，尤其是25歲至54歲的勞動力參與率，工資增長有放緩跡象，雖然職位與勞動力的差距縮小，但整體勞動力仍求過於供。

通脹方面，儲局指仍遠高於2%的目標，4月份個人消費開支（PCE）物價指數按年上漲4.4%，剔除波動較大的食品及能源，核心PCE物價指數升4.7%。5月份CPI升4%，核心CPI升5.3%，通脹雖然緩和，但壓力仍居高不下，回落至2%仍有漫長的路。

至於貨幣政策，由於過去一年已加息至5至5.25厘，儲局已看到加息對經濟影響，但要看到貨幣緊縮的所有效果仍需要時間，由於貨幣政策對經濟影響的滯後性以及信貸緊縮的潛在不利因素，儲局上周決定將聯邦基金利率維持在5至5.25厘，並繼續減持證券。幾乎所有FOMC成員預計年底適合進一步加息，儲局將考慮貨幣政策的累積緊縮、對經濟活動影響和通脹的滯後性，以及金融發展，在逐次會議做出決定。

鮑威爾指，由於致力於將通脹降至 2% 的目標，並保持長期通脹預期，似乎需要將一段時期的增長速度壓低，以及令一些勞工市場情況疲軟，恢復價格穩定對於實現長期就業最大化和價格穩定至關重要。

此外，儲局強調美國銀行體系穩健並富有彈性，3月已採取果斷行動保護美國經濟，認為SVB倒閉，以致對同業壓力，顯了聯儲局需為這類銀行製定適當規則和監管措施的重要性。聯儲局致力於解決這些漏洞，以打造更強大、更具彈性的銀行體系。

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記者：宋佩恩