【國泰293 】國泰貨運目標年底運力恢復至85%　營運無受勞動力緊張影響

▲ 國泰貨運董事歐永棠（左）稱，國泰貨運年內運力可恢復至疫情前85%

國泰航空 （00293） 疫情期間，貨運業務成集團收入最主要來源。國泰貨運董事歐永棠（Tom Owen）表示，即使近月主要市場經濟動力放慢、環球運力提高，今年運費水平不及疫情期間，但強調目前收益率仍高於疫情前，會繼續提升國泰貨運運力。

歐永棠續指，國泰貨運目前已全面營運20架純貨運波音747飛機，隨愈來愈多寬體客機重新營運，腹艙為集團提供額外運力，料今年底運力可恢復至疫情前85%。因應航空界人手緊張，港府擬放寬輸入外勞，歐永棠指，即使在疫情期間，貨運業務一直保持高水平運作，目前有充足人手確保運作，不會危及營運。

FedEx亞太總部退出香港 毋礙香港競爭力

聯邦快遞（FedEx）計劃將亞太區域總部由香港遷往新加坡。歐永棠表示，不便評論同業決定，但認為對方仍保持香港營運，而香港地理位置有優勢，並與大灣區聯通，對香港貨運競爭力有信心。

他又形容空運貨運如「沉默巨人（quiet giant）」，雖然空運只佔整體貨運量體積1%，但佔貨運價值總額的35%，包括疫情期間國泰運載逾2.5億劑疫苗、電商貨運需求亦明顯提升。

以貨物收入噸千米數計，國泰今年首4個月貨運量按年增1.18倍，但4月表現按月回落。歐永棠仍預計，下半年貨運高峰期帶動下，表現仍可較上半年好。

國泰航空今年2月重塑貨運業務品牌，由「國泰航空貨運」簡化成「國泰貨運」，與客運業務「國泰航空」、旅遊生活品牌「國泰」並列。

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編輯：麥德銘