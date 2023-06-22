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【AI大戰】微軟免費在港推聊天機械人Bing　使用OpenAI GPT4.0模型

股市 07:30 2023/06/22

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【AI大戰】微軟免費在港推聊天機械人Bing　使用OpenAI GPT4.0模型

微軟在港正式推出聊天機械人Bing，用家不用再每日儲分數、排隊等待，以及不需使用VPN（虛擬私人網路），只須使用微軟自家Microsoft Edge瀏覽器，使可直接使用聊天機械人，微軟在網頁表示，Bing 由 AI 提供，可以了解並產生文字和圖像，因此可能會出現意外和錯誤。請務必查核事實，和分享意見反應，讓我們可以學習及改進！不過，用Google瀏覽器Chrome是打不開的。

根據聊天機械人回答，Bing是使用OpenAI的GPT-4.0模型，是一個自然語言處理模型，可以理解和回答問題，不過，亦根據聊天機械人引用微軟的說法，AI版Bing每天最多只可問50條問題，每次對話最多5個問題，未來會再改動。

不過，昨日恒指收市跌388點，雖然是明知故問，但聊天機械人卻回答升211點，看來仍有很大學習空間。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略


【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋　Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【ChatGPT】微軟推「Bing必應」搜尋引擎翻身之作　股價靠穩　Google重挫8%失100美元關

記者：譚志偉

美股 Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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