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【日圓匯價】日圓遭低估但私銀睇好將來走勢　圓滙未來12月升見呢個價、兌港元幾多算？

股市 09:00 2023/06/22

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【日圓匯價】日圓遭低估但私銀睇好未來走勢　圓滙未來12月升見呢個價、兌港元幾多算？

日本央行日前議息後續維持負利率，10年期國債孳息率目標維持在0%附近，令日圓續受壓。而日央昨披露4月議息紀錄顯示，雖許多委員認為沒必要調整孳息率曲線控制（YCC）操作，但有委員認為可考慮修改YCC執行方式。有私人銀行近期發表的報告則睇好日圓，認為YCC在年內或被撤，更預測未來12個月日圓會升至120水平，若以港匯昨晚7.828計，每百日圓兌港元6.5。

瑞士隆奧發表下半年投資策略報告，提到外圍環境充斥挑戰下，日本經濟基本面仍健康，國內需求有足夠動力在今年趕上甚至超越美國的增長速度，預計日央今年內可能會結束YCC。該行預期，隨着美國聯儲局將開始比其他發達市場央行更早減息，美息相對世界其他地區的收益率亦將被削弱，現時被低估的日圓是該行其中一個首選貨幣，預測未來12個月日圓會升至120水平。

資管公司：日圓屬防禦貨幣

瑞士百達財富管理近日亦發表報告，該資管公司仍對日圓兌美元保持高比重。報告指，日圓是一種防禦性貨幣，如果美國經濟下滑導致美國國債收益率下降，日圓可能會受益。

華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，隨着日圓走貶，市場揣測145水平可能觸發日本當局進行滙率干預，但隨着投資者股票獲利離場，取消外滙對沖交易，對日圓有所支持。

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【日圓匯價】日圓逼近142、兌港元5.49算　日央4月會議紀錄：委員提可考慮修改YCC執行方式

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編輯：胡學能

外滙 股票 經濟 貨幣政策 華僑永亨銀行 財富及資產管理 私人銀行 港元 減息 日圓
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