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【恒地系】港華智慧能源向母企收購睿華智慧能源50%股權　現金代價2750.7萬元

股市 19:58 2023/06/21

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【恒地系】港華智慧能源向母企收購睿華智慧能源50％股權　現金代價2750.7萬元

港華智慧能源 （01083） 公布，向母公司中華煤氣 （00003） 收購睿華智慧能源50%股權，現金代價2750.7萬元，同時承諾承擔3057.5萬元貸款。睿華智慧能源餘下50%股權由中國電力 （02380） 持有。

睿華智慧能源專注於再生能源項目（包括太陽能（光伏）、生物質、風力等）及輕資產服務項目（包括光伏、節能、能源儲存、充電及換電以及虛擬電廠等項目之開發、建造、營運及維護），項目發展以粵港澳大灣區為基地，並遍佈中國各地。

港華指，通過睿華智慧能源，集團可望受惠於中國電力豐富的電力市場資源、效益及經驗以及低廉的融資成本，更快速有效地發展及開展全面的智慧能源業務，而睿華智慧能源目前正在大力推進的光伏項目及輕資產服務業務持續擴張，亦將為集團與國家電投的戰略合作帶來實際效益及成功的參考範例，並將加強公司在智慧能源業務的領導地位。

相關文章：【可持續發展】港華在內地首次發行1年期及3年期熊貓債劵　集資15億人民幣

相關文章：【恒地系】港華智慧能源CEO黃維義：退股上海燃氣因利潤未達保證　強調每次投資項目非常審慎

編輯：陳韻妍

港股 香港中華煤氣（00003） 收購 太陽能 大灣區 港華智慧能源（01083） 煤氣 中華煤氣
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