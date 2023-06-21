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【中國經濟】晉達：中國復甦步伐停滯不前　全因決策官員對復甦力度過度自信兼憂慮債務上升風險

股市 19:22 2023/06/21

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【中國經濟】晉達:中國復甦步伐停滯不前　全因決策官員對復甦力度過度自信兼憂慮債務上升風險

內地經濟復甦步伐較市場預期緩慢，晉達（Ninety One）策略師Sahil Mahtani認為，中國復甦步伐停滯的原因不難理解，從新信貸及發行數據可見，當局過早撤回支援政策，結果導致4月及5月的增長勢頭放緩，這並非由於決策官員未盡全力執行寬鬆政策，而是鑑於他們對復甦力度過度自信，同時憂慮債務上升帶來的風險。

Sahil Mahtani指，強調結構性經濟問題是投資者在中國周期性復甦初期常犯的典型錯誤，回顧2012年中、2016年中及2019年中，投資者同樣感到悲觀，憂慮債務水平、房地產周期或人口結構，但這無礙中國股市在2016年至2017年期間大幅反彈，而且中國經濟去年的實際產出是2016年的1.5倍，這並不代表中國的結構性挑戰子虛烏有，投資者確實需要考慮這些長期挑戰，但短期來說，周期性復甦的過程才是影響市場的重要因素。

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