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印度男白住五星級酒店近兩年 靠一蠱惑招走數55萬

環球社會熱點 09:05 2023/06/22

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印度一名男子預訂新德里一間五星級酒店的客房，原定入住一晚。但他與酒店內鬼串通，在沒有付費的情況下入住該酒店足足603日，最終酒店發覺賬目出現問題，報警並希望追回高達580萬印度盧比（約55.4萬港元）的費用。

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該男子入住的酒店名為Roseate House，鄰近新德里機場，交通十分便利。根據酒店官網，客房每晚住宿費用基本上為8,000印度盧比（約760港元）起跳。

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男子Ankush Dutta預訂於2019年5月30日入住一晚客房，原定於翌日退房，但他延長住宿期，直至2021年1月22日才退房。他共入住603日，應繳費用為580萬印度盧比。

酒店規定如住客未繳費超過72小時，應知會酒店行政總裁及財務總監，但公司管理層於Dutta入住期間，一直未有收到Dutta未付款的報告。

酒店前台主管Prem Prakash有權決定房價，及進入酒店電腦系統追蹤所有住客的交費情況。酒店指控Prakash違規收受Dutta賄賂，以各種手段包庇Dutta沒有付費下長期留宿。

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據悉，Prakash在2019年5月底至10月底均未提交未付款項報告。他其後雖提交未付款報告，但將Dutta的賬單與其他客人的賬單合併處理，以掩飾Dutta的欠賬情況。

Prakash甚至偽造賬目，訛稱其他住客支付了Dutta的費用。Dutta曾先後開三張支票付款，但全部彈票，Prakash卻未有知會酒店。

警方初步調查顯示罪名成立，目前正在進一步調查。

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責任編輯：鄭錦玲

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