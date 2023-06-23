【裝修攻略@iM網欄】騎呢設計 防盜眼蜘蛛俠的啟示

網上討論區流傳一幅防盜眼在門的下方的完工相，引起熱議。事實上，呢個情況好大機會唔係鑽錯孔、或倒轉左門裝，而係因為將舊門翻新，因應門鉸位嘅位置，去倒轉度門，而剛巧屋主又唔需要防盜眼，因此只留下舊嘅防盜眼，就出現倒轉了門嘅錯覺啦。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

不過裝修時的確有機會會遇到因左右不分而倒轉建材或電器嘅例子。例如係雪櫃嘅開門方向。有時候左邊開和右邊開嘅型號只相差少左一個英文字，而係訂貨時一時錯漏就搞錯左，到使用時發覺，但因為已經收了貨而無法更換了。筆者見過最遺憾嘅一次係雪櫃門屬冇把手嘅類型，泊貼喺牆邊又搞錯左方向，要另外安裝一個扶手才能解決問題，非常異相。

▲ 修佬 ＠裝修佬

另一個左右倒轉嘅案例就係浴缸。很多人都會注意水龍頭方向，但卻忽略了浴缸邊嘅一排手掣嘅位置，以致進入浴缸時要跨過阻著自己嘅一排手掣，既唔方便又危險。

由於大部分人都係隔好多年才裝修一次，建材嘅購買經驗都非常少。呢個時候，一係就直接倚賴裝修設計公司嘅優良服務，搵一間會行Extra Mile嘅公司；一係就可以透過裝修平台配對公司，同時利用平台嘅配對服務，搵一間性質比最高嘅裝修公司，並利用平台提供的免費知識配套，減少對裝修設計公司嘅服務依賴，那就可以在追求「平靚正」之餘，又不致於因缺乏服務而中伏連連了。

同場加映：【溫股知新】 短期留意兩因素 潛在升幅同你數

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！