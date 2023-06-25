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湯文亮：豪宅不死 樓市不死

名人薈萃 06:00 2023/06/25

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有老友說，香港樓市的確很奇怪，報紙經常報道劈價蝕讓，但中原指數（CCL）卻連升三周，而且不時有豪宅高價成交，價值3億元、2億元的已經不算是豪宅，講緊的是數10億元，究竟買豪宅的人心態是怎樣的，又怎會用如此高價買樓。

同場加映：【青姐話】政策未落地  港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

隱世富豪數量多

老友可能不知道，豪宅是香港物業市場先鋒，豪宅不死，香港樓市不死。實話實說，有不知道多少亞洲及中國富豪居住在香港，不過大部分都很低調，如果不是有一些新聞報道，大家都不知道他們居住在香港。例如較早前在九龍豪宅區有一宗火警，大家才發覺到屋主是著名影星，僱用18名家務助理，若不是有火警，真是連隔離屋的住客都不知道，傳媒亦相當配合，就算知道都不會失實報導，畢竟這是個人私隱。

買了豪宅的業主，不但僱用大批工作人員，很多時都會將重要的辦公地點落在香港。所以，甲級寫字樓及名店食肆亦會受惠，繼而擴大至整個物業市場，所以，大家看樓市應該要看豪宅表現，而非那些小型單位，不過，要社會穩定，小型單位樓價不能大幅下跌，否則太多人受到影響，就算豪宅樓價飈升都沒有用。如果社會因為小型單位樓價大幅下跌，而出現動盪，豪宅業主亦會離去，豪宅樓價自然不會上升，豪宅死，香港樓市亦死。

香港失去價值？

雖然有人說，有不少富豪家族辦公室移去新加坡，香港逐漸失去價值。但老實說，現時僅500個家族辦公室設立在新加坡，在香港不止5,000個，由聘用本地司機來推算，應該大約有兩萬個，所以，在香港「七老八十」仍然可以駕駛的士，現實是找不到司機，亦有人說，事實就是新加坡私人物業市場租金及樓價均超越香港，其實這是一個數字遊戲，新加坡只有大約15%私人住宅，香港則有50%，新加坡私人住宅樓價租金高於香港並不出奇，如果香港用最高的15%計算，結果可能不同。

同場加映：【溫股知新】 短期留意兩因素  潛在升幅同你數

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節錄自第815期《iMoney Wealth》鑑古知今

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