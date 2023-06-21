【儲局官員】傑斐遜：美國經濟面臨通脹和銀行業壓力　將致力把通脹降回2%目標水平

聯儲局6月跳過一次加息，但點陣圖預測年內仍有機會再加息0.5厘，亦即是再加息兩次。被提名為聯儲局副主席的傑斐遜（Philip Jefferson）指，若提名獲確認，履新後將把打擊通脹作為首要目標，期望可以將通脹降回2%的目標水平。

美國參議院周三（21日）舉行提名確認聽證會，現時為聯儲局理事的傑斐遜在為聽證會準備的書面發言中表示，美國經濟面臨包括通脹和銀行業壓力在內的多重挑戰。他在報告中指，通脹已經開始減弱，但仍然會專注於使其恢復到2%的目標水平。



被提名出任聯儲局理事的Adriana Kugler也贊同傑斐遜的觀點，表明若自己的提名獲確認，將堅定致力於制定旨在降低通脹和促進充分就業的貨幣政策，增強金融部門的韌性，支持創造就業和經濟成長。



拜登亦提名現任理事曲克（Lisa Cook）獲得新的14年任期。她表示，自己會專注於通脹問題直至完成使命。她表示，美國經濟正處於關鍵時刻，聯邦公開市場委員會（FOMC）採取必要行動使通脹回到2%的目標屬至關重要。

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編輯：葉志偉