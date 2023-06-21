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【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型

科技 19:09 2023/06/21

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人工智能（AI）技術改變了各行各業的商業模式，亦成為塑造未來行業發展趨勢的重要因素。科企阿里巴巴旗下的螞蟻集團，亦跟隨AI熱潮，冀以AI重塑金融服務體驗。

【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規

據內媒《澎湃新聞》報道，螞蟻集團資深副總裁黃浩出席在杭州舉行「2023羅漢堂數字經濟年會」，並在昨日的「金融科技新階段」平行論壇上表示，以AI為核心的金融科技新技術正在急速發展。在金融機構和金融科技平台，正共同塑造以用戶為中心的金融服務新生態。

以螞蟻財富和螞蟻保為例，透過「AI+金融工程」，加強金融專業程度，帶來智慧風控、智慧研判等專業能力；透過「AI+客戶洞察」創造服務新體驗，在智慧客服、智慧行銷等方面精準滿足客戶需求。他認為，金融服務亦正變得透明可靠、智慧專業、既普且惠新體驗，可推動行業發展新機遇。

值得留意的是，今早有內地媒體報道，螞蟻集團正在研發自家的語言和多模態大模型，暫以「貞儀」為名。其後該企承認有關消息，可見螞蟻集團於AI領域發展的決心。

【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式

【AI風潮】結合ChatGPT技術　LG首推圖像處理AI服務

責任編輯：殷凱怡

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