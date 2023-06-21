【網購平台】Discord擬開放購物平台　允許創作者售賣下載式商品

在社交平台上網購成為近年的熱潮。近日，據外媒《TheVerge》報道，社交平台Discord開放平台予創作者售賣「可下載」的虛擬商品，包括電子版本的食譜、遊戲指引以及壁紙等。Discord的產品經理Derek Yang在周二（20號）的一則貼文中稱公司會在 「未來的幾個月」試行該計劃。

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該項新的可下載及系統商店（Downloadables and Server Shop）將會加入到Discord的訂閱服務器中，讓創作者能透過服務器獲利。此外，Discord也在進一步提升訂閱服務器的功能，加入分層模板，為不同論壇的用戶推送更合適的訂閱選擇。

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Discord周二的貼文中亦表示，他們在測試版本中還首次加入媒體頻道。該頻道主要針對短片、照片和文件等內容，以更好地幫助用戶在各論壇區中分開文本及媒體內容。TheVerge預計，此次Discord對論壇功能的擴張將會吸引更多用戶。

責任編輯：王愷楹

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