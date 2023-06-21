【大行報告】 摩通﹕阿里巴巴管理層大執位屬正面 阿里雲分拆為未來股價催化劑

摩通發表研究報告，對阿里巴巴（09988）的人事變動、企業管治及阿里雲的增長潛力均給予正面評價。該行認為，張勇將專注於阿里雲的發展，這將大力支持阿里雲的增長潛力，特別是與其AI計算與應用（AIGC）聯合發展。該行相信，阿里雲目前被低估，其分部估值約為790億美元，約佔阿里現時市值的35%。

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大行預計，阿里雲的分拆將成為阿里巴巴未來6至12個月股價的催化劑，並對阿里的企業管治變化持積極態度。該行認為，這將有利於解決潛在的利益衝突問題。該行料，執行副主席蔡崇信將專注於集團層面的戰略審查和資源分配，而淘天集團董事長吳泳銘則將專注於內部協調和為集團尋找新的增長機會。

摩通維持阿里巴巴港股目標價135元；美股目標價140美元，同樣給予「增持」投資評級。

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記者：郭秀慧