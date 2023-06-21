【職場熱話】男近30歲仍不願離開舒適圈 網民驚訝月薪只有1.3萬都不肯辭職

面試是求職過程中不可避免的環節，即使是工作經驗豐富的職場人士，面試時也難免會緊張不安。近日，有網民在網上討論區發文，指自己在「蚊型」公司做文員好幾年，很想趁年輕轉工尋求更大的發展空間，但因留在舒適圈多年對求職感到焦慮，遲遲未行動，因而詢問網民意見。

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網民皆認為樓主找工作的態度有問題，「成功者只有一個目標，失敗者找無品數個藉口」、「你這樣的心態，一輩子都換不了工作」、「你在這公司做了4年多， 只有13K，這樣都不辭職，我看你未來5年都不會走的，這樣你公司最多也不過是加薪到1.5萬，你人生會開心嗎?」、「你這麼不上進， 怎可能人工高，50歲之後不就失業。」

網民指，「你現在有工作在身，請假去面試最多也是『蝕』一天工資，不用擔心別人會不會聘請你啊，還是你要等到四五十歲，被人解僱才有空去見工」、「有人約你面試，你不會『請大假』去嗎? 」、「打遊戲都知道要通關不是一直和自己說這樣不行那樣不行吧」、「早2年就應該轉工，朝九晚九才有1.3萬，還要沒有學習機會，做保安的工資都比你高。」

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也有網民給予樓主一些建議，「找工不同見工，不然你上『linked in』開帳號等別人找你，不播種是沒有收成的」、「其實很多人面試新工都會害怕，很多人都是帶著恐懼和緊張面試」，他續指「可以看看該工作有甚麼要求，面試的時候打探一下能學到甚麼，再看看自己有幾多成把握能符合對方要求」還有網民表示「樓主這麼能吃苦，去『Big4』或二線會計師行做，最低職位的入職月薪都比你現在高，做夠5年都能月薪過5萬」

另外，有人質疑樓主公司的工作過多，「文員是很低層既工種，要的只是時間同輕鬆，為甚麼做一個文員可以有那麼多事做？一間公司有這麼多事做真的很有問題，夠經驗就轉工吧。」

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