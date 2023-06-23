【職場熱話】40歲單身男冇車冇樓零積蓄 怕被淘汰問網友賺錢方法

「月光族」在這個物價飆漲、房價昂貴的世代越來越常見，到底為何會難以儲蓄和積累財富呢？近日，有網民在網上討論區發文，指自己己經40歲，沒有車沒有樓，更是零積蓄，感覺自己與社會的標準越走越遠，因而詢問網友自己是否失敗並尋求賺錢方法。

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網民皆認為樓主月入4萬沒有儲不到錢很有問題，「4萬收入都是『月光族』有甚麼好說，給你月入10萬也一樣，本身不節制才是失敗主因」、「你又不用養家人，儲不到錢真的是你自己問題」、「懂得怎樣花錢才是王道」，亦有人認為以樓主的能力不可能沒有樓，「屯門青山的樓盤只是4至5百萬，月供一萬多，對月入4萬而言是綽綽有餘。」

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網民對樓主詢問「人生是否已完」則有不同回應，「40歲4萬絕對稱不上高收入，但都絕對不是差」、「比上不足比下有餘」、「4萬算是比很多人好，好好過日子吧，很多人連基本生活都很辛苦」、「40歲還是基層人可以宣布人生已『玩完』」、「只有4萬真的有點少，很多專業人士大學畢業都不止這個價，唯有找兩份工，將勤補拙，40歲雖是人到中年，年紀較大，不過未完結」，有人則為樓主擔心「你租樓要交貴租，又沒有積蓄，一旦出現金融海嘯，現在經濟差，IT業最容易抄人，到時你就真的糟糕了。」

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另外有網民給予樓主不同建議，「盡量儲錢，買基金之類，收息股」、「不如找一萬月薪的工作做，申請公屋先」。亦有網民勸喻樓主要懂得為自己打算，「你的情況租樓比買樓好,因為沒有家人,等你退休再申請公屋也不遲,不過結婚生子就不建議,因為當你馬上找到老婆生孩子,子女讀完書你都已經到六十多歲要退休的階段,到時候候你的子女有困難你也無能為力,幫不到他們變相是害了他們,不如不要生,還是現實點儲錢退休吧。」網民也鼓勵樓主「成功要靠自己努力，沒有捷徑，每件事情都要付出，會付出時間和金錢，這才能爭取到發展機會。」

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