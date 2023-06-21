  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜9988】一文看清券商評阿里巴巴換帥：證阿里雲IPO順利、企業治理料獲益　吳泳銘任CEO助業務協作

股市 18:35 2023/06/21

分享：

分享：

【大行報告】一文看清券商評阿里巴巴換帥：證阿里雲IPO順利、企業治理料獲益　吳泳銘任CEO助業務協作

阿里巴巴 （09988） 再作新一輪人事變動，張勇交出帥印，不再擔任阿里集團主席兼首席執行官（CEO），專心阿里智能雲業務，蔡崇信接任主席，而吳泳銘則擔任CEO。多間大行認為，調任符合預期，因為張勇須花費大量時間精力帶領雲業務，而且阿里正部署全面分拆後智能雲業務，兩家公司管理層及董事會明確分離，有助IPO準備過程中更加獨立。

大摩：管理層變動反映阿里看好雲發展

摩通士丹利發表報告指，阿里管理層變動意味其重組計劃向前邁進一步。大摩認為，阿里調管理層理由： 1）從業務角度來看，張勇將全力發展雲業務，抓住新興人工智能機遇，認為阿里非常有能力成為 AI 冠軍； 2）從公司治理角度來看，隨著阿里雲智能集團逐步走向全面分拆，兩家公司管理層及董事會的明確分離，有助確保IPO準備過程中決策更加獨立。

大摩稱，考慮到吳泳銘背景及經驗擔任CEO，吳泳銘上任可激發阿里下一階段增長，並將專注於技術創新，另外張勇最新舉動表明阿里雲 IPO進展順利，而淘寶天貓集團首席執行官戴珊繼續監督運營，預計控股公司管理層的變動不會產生影響。大摩認為，隨著阿里雲進行全面分拆計劃，集團與阿里雲關係將更加以市場為主導，阿里將繼續是阿里雲的最大客戶，目前約25%收入貢獻，並享有成本優勢。

花旗：蔡崇信任主席過渡影響小 吳泳銘助業務協作

花旗發表報告，認為蔡崇信的創始人身份及經驗，擔任主席合理，而且過渡影響很小。然而，花旗考慮到吳泳銘技術背景，對於他被任命為CEO感到驚訝，不過，吳泳銘為淘天集團董事長，即使其他業務分拆後，淘天應該保留在集團內，因此他接任CEO是具意義的。

花旗又稱，吳泳銘為本地消費及國際數字商務董事會成員，接任CEO有助他確保業務協作，尤其是內地商業及零售業務之間的協作，同時協調所有必要的技術創新，以更好地應對不斷變化的競爭動態和營運環境。

摩通：反映張勇個人強烈看好雲業務

摩通認為，阿里雲正發展AIGC（生成式AI），張勇調職是反映其個人強烈認可阿里雲業務，因為張勇日後股份薪酬將掛勾阿里雲股份。摩通認為，現時阿里股價反映阿里雲業務被投資者低估，按照其估值模型，阿里雲對當前阿里巴巴股價大約有35%的增值作用，預計阿里雲分拆將成為阿里巴巴未來6至12個月股價催化劑。

摩通稱，阿里巴巴和阿里雲建立獨立的管理團隊，從公司治理的角度來看是一個積極的舉措，又估計蔡崇信或在資本管理方面發揮更多作用，認為蔡角色或是更多關注集團層面戰略審查和資源分配，而吳泳銘可能更注重內部協調，為集團尋找新增長機會。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【馬雲行蹤】張勇中午宣布退任阿里CEO　馬雲下午訪阿里雲陪張勇飲咖啡？（圖集）

【阿里巴巴9988】張勇全員信：阿里雲分拆處最關鍵時刻需全身心投入　不宜同時任兩家集團董事長兼CEO

【阿里巴巴9988】張勇退任阿里巴巴主席兼CEO　蔡崇信、吳泳銘兩名聯合創辦人接手　9月10日生效有特別意義？

記者：李哲毅

港股 美股 大行報告 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】傑斐遜：美國經濟面臨通脹和銀行業壓力　將致力把通脹降回2%目標水平

下一篇文章

【保監局人事】保監局執董許美瑩月底約滿離任　執董林瑞江已離任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款