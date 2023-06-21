【大行報告｜9988】一文看清券商評阿里巴巴換帥：證阿里雲IPO順利、企業治理料獲益　吳泳銘任CEO助業務協作

▲ 【大行報告】一文看清券商評阿里巴巴換帥：證阿里雲IPO順利、企業治理料獲益 吳泳銘任CEO助業務協作

阿里巴巴 （09988） 再作新一輪人事變動，張勇交出帥印，不再擔任阿里集團主席兼首席執行官（CEO），專心阿里智能雲業務，蔡崇信接任主席，而吳泳銘則擔任CEO。多間大行認為，調任符合預期，因為張勇須花費大量時間精力帶領雲業務，而且阿里正部署全面分拆後智能雲業務，兩家公司管理層及董事會明確分離，有助IPO準備過程中更加獨立。

大摩：管理層變動反映阿里看好雲發展

摩通士丹利發表報告指，阿里管理層變動意味其重組計劃向前邁進一步。大摩認為，阿里調管理層理由： 1）從業務角度來看，張勇將全力發展雲業務，抓住新興人工智能機遇，認為阿里非常有能力成為 AI 冠軍； 2）從公司治理角度來看，隨著阿里雲智能集團逐步走向全面分拆，兩家公司管理層及董事會的明確分離，有助確保IPO準備過程中決策更加獨立。

大摩稱，考慮到吳泳銘背景及經驗擔任CEO，吳泳銘上任可激發阿里下一階段增長，並將專注於技術創新，另外張勇最新舉動表明阿里雲 IPO進展順利，而淘寶天貓集團首席執行官戴珊繼續監督運營，預計控股公司管理層的變動不會產生影響。大摩認為，隨著阿里雲進行全面分拆計劃，集團與阿里雲關係將更加以市場為主導，阿里將繼續是阿里雲的最大客戶，目前約25%收入貢獻，並享有成本優勢。

花旗：蔡崇信任主席過渡影響小 吳泳銘助業務協作

花旗發表報告，認為蔡崇信的創始人身份及經驗，擔任主席合理，而且過渡影響很小。然而，花旗考慮到吳泳銘技術背景，對於他被任命為CEO感到驚訝，不過，吳泳銘為淘天集團董事長，即使其他業務分拆後，淘天應該保留在集團內，因此他接任CEO是具意義的。

花旗又稱，吳泳銘為本地消費及國際數字商務董事會成員，接任CEO有助他確保業務協作，尤其是內地商業及零售業務之間的協作，同時協調所有必要的技術創新，以更好地應對不斷變化的競爭動態和營運環境。

摩通：反映張勇個人強烈看好雲業務

摩通認為，阿里雲正發展AIGC（生成式AI），張勇調職是反映其個人強烈認可阿里雲業務，因為張勇日後股份薪酬將掛勾阿里雲股份。摩通認為，現時阿里股價反映阿里雲業務被投資者低估，按照其估值模型，阿里雲對當前阿里巴巴股價大約有35%的增值作用，預計阿里雲分拆將成為阿里巴巴未來6至12個月股價催化劑。

摩通稱，阿里巴巴和阿里雲建立獨立的管理團隊，從公司治理的角度來看是一個積極的舉措，又估計蔡崇信或在資本管理方面發揮更多作用，認為蔡角色或是更多關注集團層面戰略審查和資源分配，而吳泳銘可能更注重內部協調，為集團尋找新增長機會。

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記者：李哲毅