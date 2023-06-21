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【蔚來 9866】 蔚來獲阿布扎比主權基金斥逾11億美元入股 料涉資約86億元

股樓投資 18:08 2023/06/21

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蔚來（09866）宣布，阿布扎比政府支持的投資機構CYVN Holdings將入股公司約7%，投資金額高達11億美元（折合約85.8億港元）。蔚來股價今早逆市高開，最多升6.1%，高見74.85元，收報73.35元，升4%，成交額1.3億元。

同場加映﹕【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

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蔚來公告指出，CYVN Holdings將以每股8.72美元，認購約8,470萬股新發行的蔚來A類普通股，投資總額達7.39億美元，交易預計於7月初完成。此外，CYVN Holdings還向蔚來股東之一的騰訊控股（00700）購買約4,014萬股蔚來A類股份，涉資約3.8億美元。值得留意的是，騰訊原本持有蔚來約9.7%的實益擁有權，此次減持後預計降至7.35%。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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交易完成後，CYVN Holdings將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份約7%，並有權提名1名董事進入公司董事會。蔚來表示，希望與CYVN Holdings共同發展公司的國際業務。

同場加映﹕【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

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記者：郭秀慧

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蔚來－SW（09866） 阿布扎比 減持 主權基金 港股 騰訊控股（00700）

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