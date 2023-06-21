南昌站匯璽開放式單位589萬沽　現帳面蝕36萬離場

近期樓價乏力再上，二手市場連錄蝕讓買賣。利嘉閣地產徐錦榮稱，南昌站匯璽8座低層E室，實用面積267平方呎，開放式間隔，享開揚景致，原叫價610萬元，日前以589萬元易手，實用呎價約22,060元。

據悉，原業主於2019年10月以約625萬元購入上址，持貨逾3年半，現帳面蝕36萬元，物業期內貶值約5.8%。

資料顯示，屋苑本月至今暫錄5宗成交，現時有約470個放盤，最低入場費598萬元起。

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