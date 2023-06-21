【機迷熱話】任天堂直面會今晚舉行　料公布下半年新作資訊

任天堂昨（20日）突然宣布，將於日本時間今晚11時，即香港時間同日晚上10時，舉辦任天堂直面會「Nintendo Direct 2023.6.21」，預料將公布原定下月發售的《皮克敏 4》的詳情。

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綜合外媒報道，是次直面會長約40分鐘，播映內容為事先錄製好的影片。觀眾屆時可按照慣例，透過任天堂官方YouTube頻道收看。料即將於7月21日面世、戰略遊戲「皮克敏」系列的最新作品《皮克敏4》，將會成為是次直面會主角。

此外，外界猜測任天堂將會透過是次直面會，公布今年下半年的遊戲資訊。知名爆料人Pyoro亦曾透露， 任天堂將在會上公布新的 2D《瑪利奧》遊戲和「一款SNES經典的重製版」。

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責任編輯：殷凱怡

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