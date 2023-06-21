【電訊盈科】 電盈旗下黃VIU引入CANAL+為戰略伙伴 持股量最多可增至51%

電訊盈科與 CANAL+ 聯合宣布，建立戰略夥伴關係，加快推動 Viu 於亞洲、中東及南非領先泛區域串流視像平台的增長。CANAL+會先投資2億美元於Viu，令其持有Viu的26.1%權益，隨後再分階段把投資增至3億美元，成為Viu的重要策略性少數股東。除此之外，CANAL+亦可以選擇進一步增加投資，令其在Viu的持股量增至51%。

CANAL+成為重要戰略夥伴及投資者，是對Viu在亞洲、中東及南非視像串流市場的領導地位及強大增長前景的肯定。Viu 擁有超過 6,600 萬名每月活躍用戶 (MAU)及 1,200 萬名付費用戶 。以MAU計，Viu一直在東南亞串流視像平台居首，訂閱用戶及串流分鐘亦在全球性及區域平台中排行第二。Viu建立了穩固的廣告點播 (AVOD) 和訂閱點播 (SVOD)混合商業模式，提供優質的泛區域及本地節目，主要包括來自頂尖內容供應商並配以本地語言的不同類型電視劇和生活節目，和以 Viu Original 品牌製作的高質素原創作品。





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除了豐富的韓國節目內容外，Viu Original 在泰國、印尼、馬來西亞及 Viu 其他市場的製作，均成為當地最受歡迎的節目。Viu 在 2022 年錄得超過 2.5 億美元收入，相當於36%的按年增長。是次戰略合作可讓 Viu 借助 CANAL+的環球優勢和專長，透過不同計劃促進Viu的發展及增長，當中包括合作製作高質素節目和內容創作、擴大Viu在全球市場版圖和持續提升用戶體驗。

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記者：張以正