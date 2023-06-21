【下半年部署】東亞予恒指下半年目標22000點 看好4板塊受惠央企改革

東亞銀行（00023）預期，恒指今年目標市盈率10.5倍，恒指下半年目標水平22000點，認為央企改革板塊受到關注，利好中資電訊、內銀、電力及基建股等4板塊。東亞首席投資策略師李振豪指出，中央近期逐步推出穩增長措施，對港股會帶來一定的支持，但在中美關係磨擦下，市場害怕美國政府或推出「禁投令」，即使中港股市平均市盈率跌約一半，惟市場仍不敢投資。

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李振豪續指，環球市場方面，亞洲新興國家的新勢力開始崛起，但市場普遍相信美國經濟放緩風險正逐步升溫，令避險資金由美股流入美國國債及黃金。他看好美國及其他投資評級國債一年期收益率相當吸引，尤其預期年底美國或將開始減息。



東亞首席經濟師蔡永雄表示，自2022年３月以來，美國聯邦儲備局已累計加息500點子，把聯邦基金利率目標區間上調至5％至5.25％。在頑固的通脹壓力下，預期美聯儲年內仍有最少1次0.25厘的加息空間，並將維持高利率一段較長時間。在本輪貨幣緊縮周期，港元最優惠利率合共上升75點子，升幅低於美國政策利率。由於美元利率仍有上行壓力，港元利率亦尚有上調空間。

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