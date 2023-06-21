【保監局人事】保監局執董許美瑩月底約滿離任　執董林瑞江已離任

負責監管一般業務部的保監局執行董事（一般業務）林瑞江任期本月18日屆滿。保監局回覆查詢時證實，林瑞江已於本月18日任期屆滿離任，又指該局執行董事（長期業務）許美瑩將於本月25日約滿後離任，她現正休假。保監局將就相關職位空缺展開公開招聘。

該局指，在員工休假或職位出缺期間，該局會安排合適人員處理相關職務，以確保局方如常運作及履行法定職能。

政府2017年5月公布曾公布委任保監局多名高層人員，林瑞江、許美瑩分別出任執行董事（一般業務）、執行董事（長期業務），任期俱為3年。2020年6月再公布兩人續任，林的任期由2020年6月19日至今年6月18日，許的任期由2020年6月26日至今年6月25日。

另外，今有社交網站專頁發文指，有本地保險監管機構執董傳涉及一家保險公司招聘事件中涉利益衝突，而被勒令休假。保監局回覆指，不會評論市場傳聞，強調該局有嚴格的員工操守守則及完善的管治機制，確保日常運作持守誠信及專業，並公正持平地行使職權。

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記者：胡學能