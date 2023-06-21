【保監局人事】保監局不評論高層涉利益衝突傳聞　確認執董許美瑩月底約滿離任

有社交網站專頁今發文指，有本地保險監管機構執董傳於一家保險公司招聘事件中涉利益衝突，而被勒令休假。保監局回覆本報查詢時指，不會評論市場傳聞，強調該局有嚴格的員工操守守則及完善的管治機制，確保日常運作持守誠信及專業，並公正持平地行使職權。

另外，保監局確認該局執行董事（長期業務）許美瑩將於本月25日約滿後離任，她現正休假，而林瑞江的執行董事（一般業務）任期，已於本月18日屆滿離任，保監局將就相關職位空缺展開公開招聘。

該局指，在員工休假或職位出缺期間，該局會安排合適人員處理相關職務，以確保局方如常運作及履行法定職能。

政府2017年5月公布曾公布委任保監局多名高層人員，林瑞江、許美瑩分別出任執行董事（一般業務）、執行董事（長期業務），任期俱為3年。2020年6月再公布兩人續任，林的任期由2020年6月19日至今年6月18日，許的任期由2020年6月26日至今年6月25日。

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記者：胡學能