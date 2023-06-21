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為換樓劈價107萬套現　卓爾居兩房543萬沽　創屋苑5年低

股樓投資 17:49 2023/06/21

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近期樓價回落，不少用家趁機吸納筍盤。中原地產鍾宏遠說，屯門卓爾居5座低層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，終劈價107萬元，以543萬元沽出，實用呎價10,442元，造價創屋苑逾5年新低。 

鍾宏遠透露，原業主最近已購入同區新樓，為盡快沽出舊居套現，所以不惜平賣單位，而買家為上車客，原本物色租盤，見上址價錢十分吸引，所以立即由租轉買。 

資料顯示，原業主於2014年以364萬元購入單位，持貨9年，現帳面獲利179萬元，單位期內升值49%。 

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

卓爾居 屯門 中原地產 二手市場 私人屋苑

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