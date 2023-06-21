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5月到訪日本外國遊客數按月微跌 惟需求仍強勁

環球政經 17:30 2023/06/21

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據日本國家旅遊局（JNTO）的官方數據，5月到日本旅遊的外國遊客數量，與前一個月相比輕微下降。

有大量遊客於4月前來賞櫻花，在解除防疫措施後，遊客人數達到195萬。然而，於5月，該數字下降到略低於190萬遊客，而與疫情前的2019年5月相比，入境遊客減少了31.5%。

中國遊客以前佔赴日遊客的最大部分，6月份增長了24%，有13.4萬名遊客。然而，該數字仍大大低於疫情前的水平。

日圓對其他主要貨幣持續貶值，令赴日旅行更加實惠，需求亦增加。6月中旬主要百貨公司的銷售數字表明，中國遊客的需求強勁，特別是在大阪和京都等旅遊目的地；加拿大航空5月飛往日本的航班入座率達95%，超過疫情之前的水平。

業內專家表示，隨着日本重新對遊客開放，以及有利的匯率使休閒旅遊更加實惠，這一趨勢有望繼續下去。

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撰文 : 林斯凱

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