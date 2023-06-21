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【搜游食誌@iM網欄】粵菜茶樓的挑戰 港式海鮮火鍋放題

名人薈萃 17:42 2023/06/21

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近日朋友圈大家都好興奮分享港式海鮮火鍋放題，如「淥鼎記」、「家嫂一家大小」的熱鬧聚會，有人認為是港版日式放題，就是叫你先大飽眼福，「次擦」「次擦」相機食先，互相分享那份豐盛的滿足感，看到好友那張兩手伸開環抱那隻色澤「鮮」美、裝點得體的魚生船，誰不咧口大笑呢？放題任食任飲，才盛惠不到$450，連加10%服務費，還有琳瑯滿目的火鍋料，大夥兒的年輕人也好，一家大小也好，都是一個既熱鬧又時髦的飲食潮，港式普羅粵菜茶樓實在面對莫大的挑戰。

圖一：兩臂一伸，環抱魚生船，令人大飽眼福。

飲食跟零售有異曲同工之處，必須有五花八門的銷售手法，這種火鍋、海鮮、魚生、小食綜合一身的「放題」，所有食材都是大家熟悉的，但消費享用模式以「放題」任食、豐盛品項、定價$300-$500區間、有「嘩」眾的食物展示道具，令食客亢奮，未食都大叫超值、抵食，再算一下三幾佰元，在香港可以享受到什麼呢？火速又是大家的寵兒，舊瓶可以新酒？「品牌」的價值和魅力當然有叫座力，但產品如無推陳出新，消費者又如何持續捧場呢？

圖二：港式海鮮火鍋放題，受歡迎的「家嫂」最突出自己定位是「儀式感」，$38元的湯飽視如$238的提升。

當下家居用品零售市場被受多方夾擊，上、中、下路都非常困難，國際市場狀況亦是，2020至2021疫情期間的瘋狂備貨，淹頂的庫存，去年已開始變弱的耐用品消費，網商、實體店，收賣佬式的跳樓貨都充斥整個市場，曾幾何時，看到「缸瓦佬」進駐中環德輔道中前銀行店賣10元8塊的日用品，心裡那份戚戚然仍猶在！「平過淘寶、靚過深水埗」的消費主導市場，大家可想像到經濟如何差勁！

圖三：「火井」取名與店東扯上有趣故事，既然決定跳出舒適圈，把關好品質的虎度門，這碟肥牛的油花美得無語！

「平、靚、正」同「一分錢、一分貨」是兩個平行時空，是不可能重遇，所以弄了「性價比」來完美行銷的手段。一個完全不客觀的標杆，因含有太多對比的不定變數，就推出商業化的用家體驗、KPI聲量，以「眾」敵「寡」的數據作為依歸，大家可發現這些產品、企業壽命都極短！

圖四：在澳門深夜食堂-協成火鍋，意外嚐到這道有驚喜的法國「南乳」-紅酒汁鵝肝，低溫骰仔鵝肝外表軟滑，中心又粉嫩中有點實淨，超正!

與友人到西環「火井」吃火鍋，「火井」算是有持續口碑，但KPI 當然不高，實在是有品質商譽的火鍋店，若與「家嫂」的放題火鍋相比，生意額、翻枱數、來客數，實在無得比。「火井」就只此一家，人家也是火速不停開店，站在消費者來說，這是截然不同的享用模式，火井的每片「涮」肉的品質，新鮮度、美味可口，自家製的蝦丸、墨魚丸，真是爽彈鮮甜，當天人均消費不到$600，「火井」沒有令你嘩然的「量」感，亮化整張餐桌，但你用餐過後是回味當中的食品，而不是「打咭」的視覺滿足感！

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圖五：海鮮火鍋就是「以質取勝」，什麼花巧也騙不了自己誠實的舌頭。

上週到澳門工作，晚上已快11時，昔日好多食店都關店大吉，福隆新街食肆老闆介紹我們去「協成」食火鍋粵菜，營業至淩晨3時。真沒想到甫入店，幾近全店滿座，細看店內餐牌才知悉，此店是1989年創立於原址，同事們按「發哥」樓面大哥推介，點了$800的4人豚肉海鮮火鍋套餐，再另加他們的特色菜「法國南乳」-鵝肝、脆皮牛腩、6支啤酒，結賬才港幣$1520，人均消費不到$400，當中那軟滑鮮甜的活鮑魚，仍在回味，那流水紋的豬肉青，爽脆嫩滑得叫人完全明白優質材料已註定一切！西班牙豚肉腩片，肥瘦3:7比例，有油脂滋潤下的豬肉，特別甘香，店內每道材料都列出精確的燙灼時間，讓食客享用到食材的最佳狀態，值得再訪，難怪可屹立30多年，就是「貨真價實」用心持續經營。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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