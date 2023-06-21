馬斯克與印度總理會晤 將盡快進入印度市場

印度總理莫迪早前與Tesla行政總裁馬斯克會晤，馬斯克透露，莫迪正鼓勵Tesla在印度進行重大投資。

馬斯克表示，印度比世界上任何一個大國都更有前景，對該國的未來非常興奮。他相信Tesla將盡快進入印度市場，還有興趣將SpaceX的Starlink衛星互聯網服務帶到印度。

「他（莫迪）真的想為印度做正確的事情。他希望開放、支持新公司，但同時確保這對印度有利」

會議結束後，印度外交部發言人在Twitter上說，莫迪已邀請馬斯克「探索在印度投資電動汽車和迅速擴大的商業空間領域的機會」。印度旨在促進其私營部門發展，並計劃與美國公司合作在該領域投資。

馬斯克上個月提到，Tesla有可能在今年年底前，為新工廠選擇地點，而印度是一個有趣的地方。

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