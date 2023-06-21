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軟銀「轉守為攻」 專注投資AI行業

環球政經 17:00 2023/06/21

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在軟銀（Softbank）早前報告重大損失及於過去一段時間採取防禦性姿態後，行政總裁孫正義宣布，計劃將公司戰略轉向「進攻模式」，並專注於投資人工智能（AI）技術。

孫正義表達了對AI的熱情，指自己是ChatGPT的「重度用家」。軟銀希望能乘着快速進步的AI而發展，並確保它不會錯過投資機會，目標是在該領域處於領先位置。

軟銀近年來一直專注於防禦模式，將其現金儲備積累到5萬億日圓（折合約2,753億港元）。此前，由於中國政府加強對科技業的監管，軟銀旗下的願景基金（Vision Fund）承受巨大損失。

盡管過去曾經歷挫折和失敗，但孫正義相信，軟銀投資的公司中有足夠多的公司將在AI推動的社會中取得成功，因此值得在這個領域投資。

軟銀還在為其2016年收購的芯片設計公司Arm作上市準備，並計劃在美國納斯達克上市，或籌集80億至100億美元。

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撰文 : 林斯凱

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