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HENLEY PARK首批148伙折實每呎21088元　平同系THE HENLEY II首批逾一成

股樓投資 17:26 2023/06/21

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恒基地產（00012）旗下啟德HENLEY PARK以現樓形式出擊，今公布首張價單，推出148伙，涵蓋開放式至三房戶型，其中32伙位於項目的低座大樓。發展商提供最高10%折扣優惠，折實入場價518.22萬元，折實平均呎價21,088元，對比同系THE HENLEY II於去年4月推出首批61伙，當時折實平均呎價約24,333元，是次開價較其低近13.3%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容，HENLEY PARK首批屬「唔憂價」，推出單位主要為高座內園景單位，以及低座單位，希望以較優惠價錢吸引買家，引起市場反應，相信加推單位具提價空間。而對於望向啟德體育園方向的單位，集團採惜售策略，由於體育園仍在興建中，相信該區域未來一年中的變化很大，將再視乎情況部署推售。

林達民續指，發展商最快周五開始對公眾開放現樓示範單位，料同步開始收票，有望於下周展開首輪銷售。

延伸閲讀【多圖】HENLEY PARK低座現樓示位陪你睇 高樓底設計展空間感【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

HENLEY PARK 啟德 恒基地產（00012） 一手市場
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