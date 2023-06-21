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首置客獲父母資助　565萬「Full Pay」新屯門中心三房戶

股樓投資 17:41 2023/06/21

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近期樓價調整，再有父母資助子女上車，有首置客日前便以565萬元「一筆過」購入新屯門中心三房單位上車。 

祥益地產邱家邦表示，新屯門中心3座高層A室，實用面積603平方呎，三房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青，終以565萬元「Full Pay」易手，實用呎價約9,370元。 

代理透露，買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢電，加上原業主願意調整價格，累積減價達25萬元，而且上述買家亦獲父母資助入市，所以購入上址作自住之用。 

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 新屯門中心 祥益地產 屯門區 私人屋苑

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