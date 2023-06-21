首置客獲父母資助　565萬「Full Pay」新屯門中心三房戶

近期樓價調整，再有父母資助子女上車，有首置客日前便以565萬元「一筆過」購入新屯門中心三房單位上車。

祥益地產邱家邦表示，新屯門中心3座高層A室，實用面積603平方呎，三房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青，終以565萬元「Full Pay」易手，實用呎價約9,370元。

代理透露，買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢電，加上原業主願意調整價格，累積減價達25萬元，而且上述買家亦獲父母資助入市，所以購入上址作自住之用。

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起 平均呎價逾2.3萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機