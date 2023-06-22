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澳客投訴餐廳太少素食選擇 英名廚反擊：素食者不得內進

環球社會熱點 08:05 2023/06/22

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英國名廚John Mountain旗下位於澳洲珀斯（Perth）的餐廳Fyre，日前遭到一名顧客投訴指素食選擇太少，批評並給予餐廳負評。John Mountain周二（20日）在社交平台Facebook上宣布，餐廳出於心理健康原因，不會再接待素食者。

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John Mountain更在Facebook帖文上加上大量標籤，包括「素食」（vegan）、「不要」（not）、「請去其他地方」（pleasegoelsewhere）、「無素食區域」（veganfreezone）及「停止素食」（nomorevegans）。

John Mountain的決定源於一位素食顧客給予差評。他接受澳洲傳媒採訪指，一名年輕女子表示希望到訪餐廳，詢問他是否有素食菜式。

他回覆指餐廳提供薯仔丸子（gnocchi）及蔬菜，可以招待對方。他認為自己回覆的唯一不足之處，就是表明會提供其所需。

女子於上周六（18日）到訪餐廳，但John Mountain忙於為一個私人派對準備食品，忘記了女子的要求。當日他的副主廚亦投訴他未提早告知這名顧客的需求。

女子事後在Facebook上投訴餐廳，指她當日唯一可選的食品是一碟蔬菜，要價32澳元（約169港元）。

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女子更表示對現今的餐廳而言，能夠接待所有人是很重要的一點。她指餐廳未能提供真正的素食選擇，顯示對方作為廚師的不足。

她直言希望餐廳改善餐單，指自己在附近居住很長時間，見證餐廳所在的建築物，多年來無一間餐廳可經營得長久。她批評餐廳如未能因時制宜，相信同樣會被淘汰。

餐廳亦有回應女子留言，指歡迎她分享自己糟糕的經歷，但希望以後都不會見到對方。餐廳直言女子幼稚，呼籲對方和其素食友人一同到其他地方就餐，更指她已被禁止進入餐廳。

John Mountain透露，由於女子的投訴，其餐廳湧入大量僅得1星評分留言，損害生意。他直言對情況感到厭倦，所以決定不再接待素食者。

他同時強調，顧客亦需明白廚師擅長的料理範疇，他此前曾出版一本關於豬肉料理的食譜書。他指自己的工作是盡力令食物變得美味，不可能滿足所有人的飲食習慣。

責任編輯：李俊儀

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