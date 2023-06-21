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【打工仔】 逾半打工仔身心狀態欠佳 政府應資助中小企增設「精神健康急救員」?

理財智慧 18:14 2023/06/21

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香港打工仔一返工心情不佳實屬正常事 ? 近日港人身心健康備受關注，香港基督教服務處僱員發展服務及富達盟信顧問有限公司（富達盟信）推行「僱員支援計劃」，為僱員提供身心健康服務，並於2011年至2022年持續進行「香港打工仔身心健康調查」，訪問627名計劃使用者，深入了解「打工仔」的職場身心健康。調查顯示近四成受訪者表示「工作壓力自覺嚴重」，更有近兩成人曾「想過自殺或傷害自己」。

一個月內平均索取6.1日病假 ?

調查採用「職場狀況量表」（Workplace Outcome Suite），比較香港及國際「打工仔」的情況。在使用計劃前，近八成人「工作時心不在焉」，較國際水平多出約兩成；近五成人「未能投入工作」及「對生活不感滿意」，分別較國際水平多出約兩成及一成；逾三成人表示「害怕上班」，較國際水平多出約一成；更有約三成半人曾「因面對困難而請假」，在受訪期間的過去一個月內平均索取6.1日病假。

「僱員支援計劃」成效佳 身心健康及工作表現皆提升

使用計劃前，近五成半人的身心狀態為「差」或「很差」。當中近六成人（59.0%）使用計劃後轉為「好」或「很好」。而在表示「工作壓力自覺嚴重」的受訪者中，七成人使用計劃後轉為「自覺中度」或「自覺最少、輕微」。而曾「想過自殺或傷害自己」的受訪者中，超過九成人使用計劃後「沒有再想過自殺或傷害自己」。

個案 :50歲金融人 因工作而嚎哭

陳先生是一名50歲的金融機構員工，曾因工作量過大而遭受壓力爆煲和情緒崩潰的經歷。他每天從早上工作到深夜，每當打開工作郵件時都會看到上百封新郵件，並被要求分擔其他同事的工作。這些情況導致他不時嚎哭、失眠、失去食慾，甚至產生了「不如一死了之」的念頭。後來，他求助「僱員支援計劃」。輔導員聽取他的訴說後，立即提供精神健康急救，評估他的自殺風險，並穩定他的情緒，給予關懷和安全感，為他建立了支援安全網，最終讓他放下尋死念頭。

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撰文 : 陳玉蓮

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