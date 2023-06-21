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【新股IPO】巨星傳奇6683傳下周重啟招股 預期7月掛牌

股樓投資 17:50 2023/06/21

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消息指，早前宣布暫緩上市計劃的巨星傳奇(06683)，計劃將於下星期重新啟動招股程序，並預計７月份掛牌。

巨星傳奇一直挾着「周杰倫概念股」登場，原訂上周二（13日）主板掛牌，惟上市前公司宣布，綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

 

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

此前，巨星傳奇公開發售部分獲超額認購，但僅以招股價範圍下限5.5元定價，以發行1.27億股計，集資額約6.99億元。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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記者：張以正

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巨星傳奇（06683） IPO 電動車 小鵬汽車－W（09868） 汽車 港股

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