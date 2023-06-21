英財相憂按揭貸款危機 急召銀行高層開會商援借貸人

英國通脹下民眾薪金縮水，加上按揭利率飆升導致供樓開支大增，數百萬人或面臨按揭貸款違約風險。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）急召銀行高層周五（23日）開會，預計會上敦促業界支援無力應付加息的借款人。

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英倫銀行為控制通脹不斷加息，自2021年12月以來加息12次，將利率由0.1厘上調至4.5厘。

市場預期周四（22日）再加息0.25厘之際，Moneyfacts的數據顯示，平均兩年期固定住宅按揭貸款利率已升至6.07厘，接近卓慧思（Liz Truss）去年秋天發表迷你預算案後的水平。

英媒指侯俊偉周五將與銀行高層開會。而侯俊偉早前也向國會下議院表示，他將在本周稍後時間與主要按揭貸款機構代表會面，了解機構在不加劇通脹的情況下，可採取哪些措施援助供樓負擔大增的家庭。

侯俊偉將會詢問按揭貸款機構，可為無力償還更高供款額的民眾提供哪些支援措施，並為拖欠貸款的人士提供更高靈活性。

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但侯俊偉堅稱，政府不會針對貸款危機採取任何可能延長業主通脹痛苦的行動，例如推出按揭貸款利息減免計劃以減少每月還款額。

他警告此類向經濟注入大量現金的計劃，將加劇通脹。他坦言同情現時民眾面對的困難，政府會盡力協助民眾應對按揭成本上升，但不會做任何帶來長期通脹的事。

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責任編輯：鄭錦玲