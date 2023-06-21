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【職場熱話】求職該選收入還是興趣？網民：有錢才可以發展興趣

理財智慧 17:09 2023/06/21

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在自己擅長的領域工作可以帶來滿足感，激發對工作的興趣，讓人更有動力繼續發展，但現實只要有興趣就足夠嗎？近日，有網民在網上討論區發文，指自己做沒有興趣且不擅長的工作令她很灰心，再次求職後得到兩個工作機會，一個是月薪較高但無興趣，另一個是自己有興趣但辛苦。樓主面煩惱應該選高薪職位還是跟從興趣，因而詢問網民看法。

【主力牆風波】甯漢豪：無意就室內設計資格發牌　將設熱綫查詢單位是否違規【見下頁

按圖看樓主經歷：

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網民意見各有不同，大部分人認為樓主應選擇2萬的工作，「上班從來不是為興趣，賺到錢才可以發展自己興趣」、「大部分人上班都不是做自己喜歡的事」，而且有人指「樓主趁年輕可以嘗試，如果之後發現無法發展都來得及抽身離開」、「2萬的工作身價高啲福利好，而且有更多閒餘時間為自己打算，將來想轉工或者有其他發展都容易點」、「先選2萬月薪的，真係捱不住再轉去另一份試也好，會容易過你從1.6萬月薪轉行到去2萬」亦有網民表示，「香港基本上要做到管理層才有『度橋』和決定權，寧願你在下班後再做自己喜歡的『度橋』，可以在外面找方法應用你的想法，2萬的工作是給你的『橋』有更多發展空間。」

【著數優惠】富豪機場酒店自助午餐買一送一 任食大蝦 Mövenpick雪糕 人均低至$197【見下頁

至於月薪1.6萬的工作雖符合樓主興趣，但網民認為「就算再大的興趣，要人星期、六日也工作，都不會考慮」、「如果有興趣但做完後，知道自己也不擅長都會越做越不開心，做得不好就會變得更加不想做、不想返工，我現在就是在經歷這些，天天都不太想返工，又大壓力、沒有精神，你還要工時這麼長，屆時只不過會是折磨。」

 

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撰文 : 陳美鳳

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