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【香港通脹率】5月通脹2% 樣樣都加價 呢樣物品價格下跌 !

理財智慧 17:14 2023/06/21

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根據政府統計處公佈的數據，5月份的綜合消費物價指數同比上升了2%，略低於4月份的2.1%。若排除政府單次紓困措施的影響，基本通脹率為1.8%，與4月份的上升幅度相同。在各種消費項目中，煙酒、水電燃氣、衣履、外出用膳及外賣、雜項服務、交通、雜項物品、住屋和基本食品價格都有上漲，但耐用物品價格則下跌。

政府表示，基本消費物價通脹保持在1.8%的溫和水平。能源相關項目的價格繼續大幅上漲，衣履、外出用膳和外賣的價格也明顯上漲，但其他主要組成項目所承受的價格壓力基本上得到控制。總結而言，通脹短期內仍然保持著溫和的趨勢。隨著經濟復蘇，本地成本的壓力可能會增加，但預計外圍的價格壓力會稍微減緩。政府會繼續密切關注這些情況。

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撰文 : 陳玉蓮

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