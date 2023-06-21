【香港通脹率】5月通脹2% 樣樣都加價 呢樣物品價格下跌 !

根據政府統計處公佈的數據，5月份的綜合消費物價指數同比上升了2%，略低於4月份的2.1%。若排除政府單次紓困措施的影響，基本通脹率為1.8%，與4月份的上升幅度相同。在各種消費項目中，煙酒、水電燃氣、衣履、外出用膳及外賣、雜項服務、交通、雜項物品、住屋和基本食品價格都有上漲，但耐用物品價格則下跌。

政府表示，基本消費物價通脹保持在1.8%的溫和水平。能源相關項目的價格繼續大幅上漲，衣履、外出用膳和外賣的價格也明顯上漲，但其他主要組成項目所承受的價格壓力基本上得到控制。總結而言，通脹短期內仍然保持著溫和的趨勢。隨著經濟復蘇，本地成本的壓力可能會增加，但預計外圍的價格壓力會稍微減緩。政府會繼續密切關注這些情況。

【政府工】民航處招聘見習航空交通管制主任 月薪2.4萬至2.9萬 中學畢業可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【延伸閱讀】7.1起一連5日免費搭電車 7.1當日亦可免費搭渡輪 【見下頁】

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機