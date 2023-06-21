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【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字

商業 16:59 2023/06/21

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政府統計處今(21日)發布今年首季的香港國際收支平衡及國際投資頭寸的初步統計數字。香港於今年第一季錄得36億元的國際收支盈餘（相當於本地生產總值的0.5%），而儲備資產相應地增加同等數額。去年第四季則錄得165億元的赤字（相當於本地生產總值的2.2%）。

【通脹維持】5月消費物價指數同比升2%　通脹維持1.8%水平

【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣

另外，今年第一季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為482,635億元（相當於本地生產總值的16.9倍）和342,720億元（相當於本地生產總值的12.0倍）。

在今年第一季季末，香港的對外金融資產淨值（即資產扣除負債）達139,915億元（相當於本地生產總值的4.9倍），而去年第四季季末則為137,520 億元（亦是相當於本地生產總值的4.9倍）。香港的對外金融資產淨值與本地生產總值的比率是世界最大之一，為香港經濟面對突如其來的外來衝擊發揮強大的緩衝作用。

知識庫
甚麼是國際收支平衡？是一項統計報表，有系統地撮錄在一個指定期間內（一般是一年或一季）某經濟體與世界各地之間（即居民與非居民之間）進行的經濟交易。

甚麼是國際投資頭寸？是顯示一個經濟體在某特定時點的對外金融資產及負債存量的資產負債表。對外金融資產及負債的差額即為該經濟體的國際投資頭寸淨值，代表其對世界各地的淨申索或淨負債。

編輯：梁巧恩

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