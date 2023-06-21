▲ 【SFC】證監會去年淨虧損約1億元 審閱180宗上市申請

證監會發表《2022-23年報》，截今年3月底止年度轉盈為虧，淨虧損1.01億元，前一個財年盈餘3.41億元；去年收入19.43億元，按年下跌13.54%；支出20.43億元，升7.21%。

期內持牌機構及人士和註冊機構的數目為48,294，另亦收到7,384宗新的個人及機構牌照申請。證監會去年度認可了175項集體投資計劃，令集體投資計劃總數在2023年3月底增至2,939項，當中有913項是在香港註冊成立的。69家開放式基金型公司於年內註冊，令開放式基金型公司的總數增至131家。

去年度審閱了180宗上市申請

股票發行方面，證監會去年度審閱了180宗上市申請，同時審核了305宗與收購有關的交易及申請，並向7名上市申請人直接索取資料或表達關注。就中介人失當行為方面，對13家公司及18名人士作出紀律處分，並處以罰款合共4,170萬元，另外就35宗個案執行搜查令。

截至3月底，中港股票市場交易互聯互通機制涵蓋2,526隻內地股票及561隻香港股票，佔兩地市場總市值約86%，而自該機制推出以來，港股通及滬深股通的淨流入金額分別達人民幣23,100億元和人民幣19,105億元。

梁鳳儀：致力促進金融市場的可持續發展

證監會主席雷添良表示，證監會竭力加強市場的韌力及廉潔穩健，並擴大香港金融市場作為連接中國內地的主要橋樑的廣度和深度，未來將會深化與內地市場的互聯互通，以及確保本港的金融業及市場基礎設施對未來任何的挑戰作好準備。

證監會行政總裁梁鳳儀指，致力促進金融市場的可持續及負責任發展的同時，亦透過穩健的監管制度、審慎監督和果斷執法，以保障投資者的利益和管控市場風險，藉此支持本港市場長遠的可持續增長，這將推動香港繼續聯通中國和世界，成功地發揮其作為領先的國際金融中心這角色。

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編輯：陳韻妍