【智能家居】Dyson全新空氣清新機　登陸香港售7,880元起（多圖）

繼Dyson的乾濕全能洗地吸塵機正式在香港市場推出後，Dyson最新三大家電新品之一、甲醛空氣清新機「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde」，亦於今（21日）起襲港，並設有「BP03」及「BP04」兩個型號。

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Dyson指，相比同類產品，一般只會向上送風及送風能力弱，兩款型號的空氣清新機採用錐形氣流聚合技術，送風範圍超過10米，足以淨化大面積空間的空氣。且透過包括採用亥姆霍茲（Helmholtz）消音器，及迷宮式密封系統的摩打桶設計，使其運作時的噪音僅56分貝。

Dyson香港工程師黎柏基指，該空氣清新機還具備SCO催化濾網，及HEPA H13級微粒濾網，分別將甲醛分子分解成微量的水及二氧化碳，和可捕捉小至0.1微米的超細微粒及致敏源。其耐用性亦十分高，若以每日開啟12小時計算，HEPA瀘網可使用約5年才更換；SCO催化濾網更是可靠氧氣再生，以達致可持續不斷地消滅甲醛，而毋須更換。

進階版多設一層瀘網 可多隔3倍二氧化氮

作為BP03的進階版，BP04則比前者，多配備二氧化碳感應器及富鉀碳瀘網。黎表示，BP04因加入富鉀碳瀘網，使其可比BP03捕捉多三倍的二氧化氮，使用壽命達2年。並強調所有瀘網均不宜用水清洗。

「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde」已於香港發售，惟目前只於Dyson官網及體驗店有售。BP03售價為7,880港元；BP04則售8,180港元。

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記者：殷凱怡

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