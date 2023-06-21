  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能家居】Dyson全新空氣清新機　登陸香港售7,880元起（多圖）

科技 16:53 2023/06/21

分享：

分享：

繼Dyson的乾濕全能洗地吸塵機正式在香港市場推出後，Dyson最新三大家電新品之一、甲醛空氣清新機「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde」，亦於今（21日）起襲港，並設有「BP03」及「BP04」兩個型號。

【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）

Dyson指，相比同類產品，一般只會向上送風及送風能力弱，兩款型號的空氣清新機採用錐形氣流聚合技術，送風範圍超過10米，足以淨化大面積空間的空氣。且透過包括採用亥姆霍茲（Helmholtz）消音器，及迷宮式密封系統的摩打桶設計，使其運作時的噪音僅56分貝。

Dyson香港工程師黎柏基指，該空氣清新機還具備SCO催化濾網，及HEPA H13級微粒濾網，分別將甲醛分子分解成微量的水及二氧化碳，和可捕捉小至0.1微米的超細微粒及致敏源。其耐用性亦十分高，若以每日開啟12小時計算，HEPA瀘網可使用約5年才更換；SCO催化濾網更是可靠氧氣再生，以達致可持續不斷地消滅甲醛，而毋須更換。

進階版多設一層瀘網　可多隔3倍二氧化氮

作為BP03的進階版，BP04則比前者，多配備二氧化碳感應器及富鉀碳瀘網。黎表示，BP04因加入富鉀碳瀘網，使其可比BP03捕捉多三倍的二氧化氮，使用壽命達2年。並強調所有瀘網均不宜用水清洗。

「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde」已於香港發售，惟目前只於Dyson官網及體驗店有售。BP03售價為7,880港元；BP04則售8,180港元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【Dyson新品】Dyson推3大家居新品　濕拖吸塵機集吸、洗、刮污於一身

【5G普及】香港電訊光纖網絡接達南丫島　村民6月底首嘗高速家居光纖上網

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式
2023/06/20
【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式
【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱
今日
【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱
【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規
今日
【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規
【YouTube購物】YouTube擴展業務範疇　南韓首度推出官方購物平台
今日
【YouTube購物】YouTube擴展業務範疇　南韓首度推出官方購物平台

你可能感興趣

【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式
17:41 2023/06/20
【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式
【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱
今日 12:53
【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱
【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規
今日 13:42
【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規
家電 家居 科技產品 可持續發展 移動裝置 家品 家具 甲醛 智能家居 設計

上一篇文章

【機迷熱話】任天堂直面會今晚舉行　料公布下半年新作資訊

下一篇文章

【YouTube購物】YouTube擴展業務範疇　南韓首度推出官方購物平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款