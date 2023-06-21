【異動股】 傳遭嗶哩嗶哩折讓減持 中手游急挫近17%

中手游（00302）遭嗶哩嗶哩（B站，09626）減持，引起市場關注。據《彭博》報道，嗶哩嗶哩以每股1.89元，減持6,100萬股中手游股份，較上日收市價折讓約8.7%，套現1.2億元，而接貨投資者則受90天禁售期的限制。

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消息公布後，中手游股價急跌，一度低見1.7元，最多跌17.4%，收報1.72元，仍大跌近17%，成交額1.6億元。嗶哩嗶哩同樣捱沽，以全日最低位收市，報122.3元，跌7.4%，成交額4.2億元。

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據中手游回應，嗶哩嗶哩減持中手游股份是為了滿足B站正常經營財務管理的需求，公司對此表示理解。減持完成後，B站仍然是中手游的重要股東之一。公司表示，將進一步尋求及推動雙方業務合作。值得注意的是，嗶哩嗶哩於2021年4月以每股3.3元認購中手游1.98億股新股，持股比例為7.15%。

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記者：郭秀慧