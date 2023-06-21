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【周大調富格曲@iM網欄】橫街裏的法國餐廳 Aubergine Garden Restaurant

名人薈萃 20:00 2023/06/21

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早陣子，到泰國休息幾天，見見朋友。傳統泰菜故然是好，但吃了好幾餐，是時候轉轉口味。入住的酒店位處 Silom 區，地點不錯。步行往 BTS 架空鐵路站，沿途見到不少餐廳。吸引我的，是一個細小而精緻的招牌，寫著《Aubergine Garden Restaurant》。還以為法國餐廳多位於高級酒店之內。橫街裏的法國餐廳，也許是私房菜吧。好奇之下，去看過究竟。出乎意料之外，一棟又一棟平房之間，竪立了一間歐洲風格的小屋。小屋門外，更有一個小小的花園噴泉，甚有歐陸情懷。

同場加映：【青姐話】政策未落地  港股炒完未？

步入餐廳，還好，古老小屋已安裝了空調。餐廳的環境氣氛不錯，侍應都非常之友善。餐廳裝修以白色為主，配上木材及玻璃作點綴，簡潔而富品味。論格調，絕不遜於五星級酒店。據稱，建築物前身是外國領事官邸，已有過百年歷史，餐廳則經營了二十多年。在市中心，有如此綠意盎然的空間，實屬難得。屋內的玻璃窗光潔明亮，客人可以一邊用膳，一邊欣賞窗外的花園噴泉，有置身於法國鄉村的感覺。看看餐牌，有很多不錯的選擇，即管多點幾道菜式試試。

法式洋蔥湯及龍蝦湯

跟太太二人，分別點選了法式洋蔥湯及龍蝦湯。洋蔥湯做法十分地道，洋蔥炒香再加入牛肉高湯烹煮。碗上蓋上香脆的法式麵包和剛融化的芝士，味道與賣相俱佳。龍蝦湯口感鮮美，湯底濃郁。在泰國經常吃到各種各樣的海鮮，但這個龍蝦湯，值得一試。

蟹肉牛油果沙律

熱湯之後，點選了蟹肉牛油果沙律。餐廳毫不吝嗇，蟹肉比想像中的大得多。軟熟的牛油果配上清爽的火箭菜，再以檸檬和橄欖油作簡單調味，真材實料，毫不造作。

炸蛙腿

自己一向喜歡中菜的田雞腿，而 Aubergine 的法式炸蛙腿亦非常出色。蛙腿先經油炸，再以蒜油、檸檬和風乾番茄一起煎香。蛙腿外酥內嫩，味道獨特。

紅酒燉牛頰肉

牛頰肉經過紅酒和高湯以慢火燉煮，肉質鬆軟。搭配上軟綿的薯蓉，呈現出法式慢煮 (slow cook) 的獨特風味。

烤澳洲羊架

Aubergine 的羊架用料上乘，肉質鮮嫩。羊架表面略帶焦香，烤得剛剛好，配紅酒一流。

飲飽食醉，肚皮已經放不下甜品，有機會，下次再試。

同場加映：【溫股知新】 短期留意兩因素  潛在升幅同你數

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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