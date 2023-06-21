【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升

疫後踏入經濟復常，但企業又面對人才不足的挑戰，不少企業選擇加強訓培有助吸引新人、挽留人才。香港人力資源管理學會剛公布的「2022/2023年僱員培訓及發展需求調查」顯示，培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率呈上升趨勢。



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師徒制在職培訓 開支有限效益高



該學會副會長暨學習及發展委員會聯席主席葉華信預期，企業將繼續增加培訓，包括一些如師徒制等毋須金錢投入的培訓。



香港人力資源管理學會公布「2022/2023年僱員培訓及發展需求調查」，發現74%受訪企業於去年有預留資源，作為員工培訓及發展用途。而培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率，從2021年的1.9%升至2022年的2.6%；培訓預算相對員工整體全年基本薪酬的比率，從2021年的2.8%上調至2022年的3.6%。



調查又發現，香港僱員年度人均培訓時數連續第二年上升，2022年升至18小時，較2021年多約3.9小時，增幅達28%，顯示疫後各行業復甦下，企業認為有必要投放更多資源，培訓僱員以提升職業技能。



被問到調查中，仍有逾20%企業去年沒有預留資源培訓員工。葉華信指出，培訓形式多，不一定要「坐定定」上課，可以透過師徒制、師友制、在職培訓等方法進行，這些也沒有為企業帶來明顯額外開支。



美容師入職 每季考核保質素

美容院HerShe Beauty and Nails營運總監Connie Chu表示，現時確實請人難，從業員轉行或怕被感染而轉職是主要原因，該公司現時仍有幾個職位懸空。

▲ HerShe Beauty and Nails營運總監Connie Chu表示，維持開心工作間，也是留住人才的一個好方法。(受訪者提供圖片)

吸人才留才除了使用銀彈政策，盡量滿足僱員的上班時間要求，更實施包薪制度及提供培訓，以及鼓勵互相合作的工作環境。Connie 坦言今時今日的美容業，已發生很大轉變，要為員工提供良好及安心的工作環境，才能留住人才。她指出，就算有經驗的美容師，入職後也要學習產品知識、操作及調校器材、使用統一的手法。

每3個月要重考，確保員工沒有忘記。而且培訓用料是真的，不會以清水代替精華素，一來讓員工感受真實的效果，更易向客人轉達，二來員工『變靚啲』，面對客人更有說服力。

這個做法雖增加成本，但Connie感到「值」，讓有心做的同事更安心。除了固定的培訓內容外，她又指「一齊人就開briefing」，大家交換經驗，談談日常遇到的挑戰，可如何解決。



記者：梁巧恩

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